Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Kursverlauf
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21.07.2026 12:26:35
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone
Um 12:24 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,00 Prozent aufwärts auf 24 957,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 980,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 701,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 24 997,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 195,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 244,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,59 Prozent aufwärts. Bei 25 906,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,95 Prozent auf 157,14 EUR), Infineon (+ 2,63 Prozent auf 65,68 EUR), Daimler Truck (+ 1,76 Prozent auf 43,25 EUR), HOCHTIEF (+ 1,71 Prozent auf 464,20 EUR) und Airbus SE (+ 1,70 Prozent auf 194,96 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Scout24 (-2,28 Prozent auf 70,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 506,40 EUR), Hannover Rück (-1,97 Prozent auf 248,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,87 Prozent auf 34,69 EUR) und Merck (-1,85 Prozent auf 132,45 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 210 125 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 201,657 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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