Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels zu

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,04 Prozent höher bei 26 033,00 Punkten.

Bei 26 081,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 957,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 360,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24 905,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 829,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,63 Prozent auf 80,66 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,21 Prozent auf 39,28 EUR), SAP SE (+ 0,89 Prozent auf 187,24 EUR), QIAGEN (+ 0,87 Prozent auf 37,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,83 Prozent auf 164,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-1,25 Prozent auf 52,84 EUR), Daimler Truck (-1,03 Prozent auf 45,16 EUR), Brenntag SE (-0,95 Prozent auf 60,60 EUR), Commerzbank (-0,84 Prozent auf 41,25 EUR) und Hannover Rück (-0,84 Prozent auf 261,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 563 784 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at