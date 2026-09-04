Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 04.09.2026 09:28:31

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels zu

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels zu

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,04 Prozent höher bei 26 033,00 Punkten.

Bei 26 081,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 957,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 360,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24 905,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 829,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,63 Prozent auf 80,66 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,21 Prozent auf 39,28 EUR), SAP SE (+ 0,89 Prozent auf 187,24 EUR), QIAGEN (+ 0,87 Prozent auf 37,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,83 Prozent auf 164,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-1,25 Prozent auf 52,84 EUR), Daimler Truck (-1,03 Prozent auf 45,16 EUR), Brenntag SE (-0,95 Prozent auf 60,60 EUR), Commerzbank (-0,84 Prozent auf 41,25 EUR) und Hannover Rück (-0,84 Prozent auf 261,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 563 784 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

mehr Analysen
10:24 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 53,26 -0,13% BASF
Brenntag SE 61,06 -0,10% Brenntag SE
Commerzbank 41,93 0,79% Commerzbank
Daimler Truck 45,36 -0,31% Daimler Truck
Hannover Rück 260,40 -0,99% Hannover Rück
Heidelberg Materials 166,70 2,18% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 76,28 1,25% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,53 0,99% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 37,26 -0,88% QIAGEN N.V.
SAP SE 186,36 0,08% SAP SE
Siemens Healthineers AG 38,96 0,10% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,50 2,83% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 046,00 0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:17 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:43 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen