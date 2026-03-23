Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 2,92 Prozent fester bei 22 698,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 23 318,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21 861,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 990,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 22 914,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 7,60 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Brenntag SE (+ 5,78 Prozent auf 51,28 EUR), Siemens Energy (+ 4,87 Prozent auf 147,60 EUR), Commerzbank (+ 4,12 Prozent auf 31,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,03 Prozent auf 178,20 EUR) und Siemens (+ 3,71 Prozent auf 211,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Zalando (-3,06 Prozent auf 21,22 EUR), RWE (-2,21 Prozent auf 54,94 EUR), Vonovia SE (-2,05 Prozent auf 21,00 EUR), Hannover Rück (-1,69 Prozent auf 255,60 EUR) und QIAGEN (-1,61 Prozent auf 34,25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 12 383 804 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 179,593 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at