XETRA-Handel im Fokus 05.01.2026 17:58:35

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

So performte der LUS-DAX am Montag schlussendlich.

Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,36 Prozent fester bei 24 870,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 615,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 883,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 038,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 379,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 19 894,00 Punkten.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 9,36 Prozent auf 1 752,00 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 39,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,87 Prozent auf 127,55 EUR), SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 206,20 EUR) und Airbus SE (+ 2,08 Prozent auf 208,15 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,91 Prozent auf 103,35 EUR), BMW (-2,80 Prozent auf 93,62 EUR), Porsche Automobil (-2,72 Prozent auf 39,38 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,41 Prozent auf 60,44 EUR) und BASF (-1,99 Prozent auf 43,89 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 895 906 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,75 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu SAP SEmehr Analysen

12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 208,60 2,66% Airbus SE
BASF 43,79 -2,08% BASF
BMW AG 93,68 -2,38% BMW AG
Deutsche Telekom AG 27,60 -0,90% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 16,35 -0,55% E.ON SE
Infineon AG 39,67 3,56% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 60,48 -1,99% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche Automobil Holding SE 39,47 -2,50% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 742,50 8,80% Rheinmetall AG
SAP SE 205,20 1,76% SAP SE
Siemens Energy AG 127,55 4,16% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,45 -2,36% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 854,00 1,30%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

