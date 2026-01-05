SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|XETRA-Handel im Fokus
|
05.01.2026 17:58:35
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen
Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,36 Prozent fester bei 24 870,50 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 615,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 883,50 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 038,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 379,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 19 894,00 Punkten.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 9,36 Prozent auf 1 752,00 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 39,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,87 Prozent auf 127,55 EUR), SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 206,20 EUR) und Airbus SE (+ 2,08 Prozent auf 208,15 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,91 Prozent auf 103,35 EUR), BMW (-2,80 Prozent auf 93,62 EUR), Porsche Automobil (-2,72 Prozent auf 39,38 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,41 Prozent auf 60,44 EUR) und BASF (-1,99 Prozent auf 43,89 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 895 906 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,75 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|208,60
|2,66%
|BASF
|43,79
|-2,08%
|BMW AG
|93,68
|-2,38%
|Deutsche Telekom AG
|27,60
|-0,90%
|E.ON SE
|16,35
|-0,55%
|Infineon AG
|39,67
|3,56%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|60,48
|-1,99%
|Porsche Automobil Holding SE
|39,47
|-2,50%
|Rheinmetall AG
|1 742,50
|8,80%
|SAP SE
|205,20
|1,76%
|Siemens Energy AG
|127,55
|4,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,45
|-2,36%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 854,00
|1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.