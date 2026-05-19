Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Gewinnen

Der LUS-DAX befindet sich aktuell im Aufwind.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,64 Prozent auf 24 527,50 Punkte an.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 24 231,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 696,50 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 650,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 007,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 041,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,157 Prozent zurück. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 6,37 Prozent auf 157,28 EUR), Rheinmetall (+ 4,22 Prozent auf 1 221,40 EUR), QIAGEN (+ 2,50 Prozent auf 29,32 EUR), Commerzbank (+ 2,20 Prozent auf 36,73 EUR) und Hannover Rück (+ 1,82 Prozent auf 246,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Continental (-2,58 Prozent auf 66,34 EUR), Infineon (-1,91 Prozent auf 65,06 EUR), Heidelberg Materials (-1,87 Prozent auf 167,75 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 167,02 EUR) und Daimler Truck (-1,63 Prozent auf 39,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 3 245 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 197,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at