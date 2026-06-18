Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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LUS-DAX aktuell 18.06.2026 15:59:17

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus

Der LUS-DAX befindet sich am Donnerstagnachmittag im Aufwärtstrend.

Um 15:57 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 24 929,50 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 074,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 779,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 24 372,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 170,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 23 316,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,48 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,81 Prozent auf 80,77 EUR), Siemens Energy (+ 4,80 Prozent auf 169,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,88 Prozent auf 339,80 EUR), Airbus SE (+ 2,83 Prozent auf 192,32 EUR) und Siemens (+ 1,21 Prozent auf 276,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,61 Prozent auf 44,13 EUR), BMW (-5,17 Prozent auf 59,02 EUR), SAP SE (-4,24 Prozent auf 135,20 EUR), BASF (-3,47 Prozent auf 48,16 EUR) und Brenntag SE (-3,27 Prozent auf 53,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 547 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 208,136 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 190,18 -1,00% Airbus SE
BASF 48,81 0,89% BASF
BMW AG 60,04 0,57% BMW AG
Brenntag SE 53,80 -0,11% Brenntag SE
Infineon AG 82,73 0,56% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,97 0,78% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 335,60 -1,79% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 30,64 1,39% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 132,92 -1,95% SAP SE
Siemens AG 275,20 -0,58% Siemens AG
Siemens Energy AG 169,62 -0,20% Siemens Energy AG

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