Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX derzeit.

Um 15:56 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent aufwärts auf 25 435,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 337,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 509,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 24 226,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 427,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Wert von 20 214,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 5,56 Prozent auf 26,58 EUR), Symrise (+ 5,39 Prozent auf 74,66 EUR), SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 217,75 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 263,00 EUR) und Brenntag SE (+ 1,29 Prozent auf 50,44 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Heidelberg Materials (-3,33 Prozent auf 226,30 EUR), Continental (-3,33 Prozent auf 66,82 EUR), Bayer (-2,17 Prozent auf 38,85 EUR), BMW (-1,92 Prozent auf 88,74 EUR) und EON SE (-1,57 Prozent auf 16,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 987 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 241,779 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at