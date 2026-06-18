BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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18.06.2026 17:59:25
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Am Donnerstag ging es im LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,85 Prozent auf 25 061,50 Punkte aufwärts.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 779,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 074,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 24 372,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 170,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 23 316,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,02 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 6,42 Prozent auf 82,01 EUR), Siemens Energy (+ 4,70 Prozent auf 169,34 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,30 Prozent auf 341,20 EUR), adidas (+ 2,80 Prozent auf 177,95 EUR) und Airbus SE (+ 2,55 Prozent auf 191,78 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,60 Prozent auf 44,60 EUR), SAP SE (-4,48 Prozent auf 134,86 EUR), BMW (-4,02 Prozent auf 59,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,82 Prozent auf 84,10 EUR) und BASF (-2,71 Prozent auf 48,54 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 202 230 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 208,136 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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