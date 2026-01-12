Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag

Der LUS-DAX entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.

Am Montag klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,32 Prozent auf 25 342,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 350,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 193,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX 24 124,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 243,00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,23 Prozent auf 40,38 EUR), Fresenius SE (+ 1,77 Prozent auf 50,10 EUR), Zalando (+ 1,76 Prozent auf 25,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,66 Prozent auf 96,58 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,29 Prozent auf 33,48 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,40 Prozent auf 102,40 EUR), BMW (-1,22 Prozent auf 90,90 EUR), Porsche Automobil (-0,88 Prozent auf 38,28 EUR), Heidelberg Materials (-0,82 Prozent auf 229,00 EUR) und SAP SE (-0,59 Prozent auf 211,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 709 417 Aktien gehandelt. Mit 241,779 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at