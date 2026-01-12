Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Index im Blick
|
12.01.2026 12:27:24
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag
Am Montag klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,32 Prozent auf 25 342,50 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 350,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 193,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX 24 124,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 243,00 Punkten.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,23 Prozent auf 40,38 EUR), Fresenius SE (+ 1,77 Prozent auf 50,10 EUR), Zalando (+ 1,76 Prozent auf 25,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,66 Prozent auf 96,58 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,29 Prozent auf 33,48 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,40 Prozent auf 102,40 EUR), BMW (-1,22 Prozent auf 90,90 EUR), Porsche Automobil (-0,88 Prozent auf 38,28 EUR), Heidelberg Materials (-0,82 Prozent auf 229,00 EUR) und SAP SE (-0,59 Prozent auf 211,10 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 709 417 Aktien gehandelt. Mit 241,779 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|97,16
|2,32%
|BMW AG
|91,14
|-1,19%
|Deutsche Bank AG
|33,38
|1,23%
|E.ON SE
|17,00
|1,04%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|50,42
|2,58%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,94
|3,25%
|Heidelberg Materials
|229,10
|-1,16%
|Porsche Automobil Holding SE
|38,30
|-0,70%
|SAP SE
|212,30
|-0,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,55
|-1,44%
|Zalando
|25,65
|2,81%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 381,00
|0,47%