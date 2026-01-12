Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 12.01.2026 12:27:24

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag

Der LUS-DAX entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.

Am Montag klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,32 Prozent auf 25 342,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 350,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 193,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX 24 124,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 243,00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,23 Prozent auf 40,38 EUR), Fresenius SE (+ 1,77 Prozent auf 50,10 EUR), Zalando (+ 1,76 Prozent auf 25,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,66 Prozent auf 96,58 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,29 Prozent auf 33,48 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,40 Prozent auf 102,40 EUR), BMW (-1,22 Prozent auf 90,90 EUR), Porsche Automobil (-0,88 Prozent auf 38,28 EUR), Heidelberg Materials (-0,82 Prozent auf 229,00 EUR) und SAP SE (-0,59 Prozent auf 211,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 709 417 Aktien gehandelt. Mit 241,779 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Analysen
16.12.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
03.12.25 Fresenius Kaufen DZ BANK
24.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 97,16 2,32% Beiersdorf AG
BMW AG 91,14 -1,19% BMW AG
Deutsche Bank AG 33,38 1,23% Deutsche Bank AG
E.ON SE 17,00 1,04% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 50,42 2,58% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,94 3,25% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 229,10 -1,16% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 38,30 -0,70% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 212,30 -0,16% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,55 -1,44% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 25,65 2,81% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 381,00 0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während der deutsche Leitindex zulegt. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen