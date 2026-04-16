Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursentwicklung
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16.04.2026 17:58:51
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels
Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent höher bei 24 158,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 054,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 255,50 Zähler.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 23 610,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 311,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der LUS-DAX 21 104,00 Punkte auf.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,66 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 4,14 Prozent auf 60,36 EUR), Scout24 (+ 3,87 Prozent auf 69,70 EUR), SAP SE (+ 3,49 Prozent auf 151,66 EUR), Zalando (+ 3,01 Prozent auf 23,25 EUR) und Infineon (+ 2,88 Prozent auf 46,01 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,04 Prozent auf 53,35 EUR), QIAGEN (-1,71 Prozent auf 35,00 EUR), Merck (-1,71 Prozent auf 115,15 EUR), RWE (-1,66 Prozent auf 58,10 EUR) und Commerzbank (-1,62 Prozent auf 34,72 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 10 269 897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 180,847 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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