Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|LUS-DAX-Performance
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16.03.2026 17:58:58
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester
Schlussendlich kletterte der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,37 Prozent auf 23 589,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 334,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 702,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Stand von 24 830,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 118,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der LUS-DAX bei 23 089,00 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 3,98 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 22 863,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 8,62 Prozent auf 32,14 EUR), Bayer (+ 3,77 Prozent auf 40,09 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,92 Prozent auf 165,70 EUR), Vonovia SE (+ 2,84 Prozent auf 24,66 EUR) und Siemens Energy (+ 2,01 Prozent auf 146,85 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen BMW (-2,73 Prozent auf 79,08 EUR), Beiersdorf (-2,60 Prozent auf 76,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,01 Prozent auf 53,75 EUR), Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 48,41 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 88,08 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 207 604 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 194,328 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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