Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|LUS-DAX-Marktbericht
|
10.03.2026 17:58:57
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag erhöhte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,01 Prozent auf 24 024,50 Punkte.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 23 638,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 064,50 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 25 016,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 215,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 22 570,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,20 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 863,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), Siemens Energy (+ 6,02 Prozent auf 157,70 EUR), Bayer (+ 5,41 Prozent auf 39,63 EUR), Continental (+ 5,36 Prozent auf 64,10 EUR) und Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR), Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 240,80 EUR), Beiersdorf (-0,54 Prozent auf 80,54 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,43 Prozent auf 39,59 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 10 599 017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 200,679 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,01 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Scout24
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|09.03.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|40,15
|2,02%
|Beiersdorf AG
|79,22
|-1,39%
|Continental AG
|63,80
|0,25%
|Deutsche Bank AG
|27,10
|-0,91%
|Deutsche Börse AG
|236,10
|-1,83%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,16
|-0,46%
|Infineon AG
|41,45
|1,69%
|Porsche Automobil Holding SE
|33,26
|-0,09%
|SAP SE
|164,70
|-2,99%
|Scout24
|72,65
|0,07%
|Siemens AG
|228,70
|-0,50%
|Siemens Energy AG
|154,70
|-1,02%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|91,74
|1,62%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 665,50
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.