LUS-DAX-Marktbericht 10.03.2026 17:58:57

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

So performte der LUS-DAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Dienstag erhöhte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,01 Prozent auf 24 024,50 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 23 638,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 064,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 25 016,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 215,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 22 570,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,20 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 863,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), Siemens Energy (+ 6,02 Prozent auf 157,70 EUR), Bayer (+ 5,41 Prozent auf 39,63 EUR), Continental (+ 5,36 Prozent auf 64,10 EUR) und Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR), Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 240,80 EUR), Beiersdorf (-0,54 Prozent auf 80,54 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,43 Prozent auf 39,59 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 10 599 017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 200,679 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Scout24

Analysen zu Scout24

09.03.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Scout24 Buy UBS AG
02.03.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.02.26 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Bayer 40,15 2,02% Bayer
Beiersdorf AG 79,22 -1,39% Beiersdorf AG
Continental AG 63,80 0,25% Continental AG
Deutsche Bank AG 27,10 -0,91% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 236,10 -1,83% Deutsche Börse AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,16 -0,46% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 41,45 1,69% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 33,26 -0,09% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 164,70 -2,99% SAP SE
Scout24 72,65 0,07% Scout24
Siemens AG 228,70 -0,50% Siemens AG
Siemens Energy AG 154,70 -1,02% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 91,74 1,62% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 665,50 -0,63%

18:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

