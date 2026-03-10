Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

So performte der LUS-DAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Dienstag erhöhte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,01 Prozent auf 24 024,50 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 23 638,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 064,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 25 016,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 215,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 22 570,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,20 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 863,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), Siemens Energy (+ 6,02 Prozent auf 157,70 EUR), Bayer (+ 5,41 Prozent auf 39,63 EUR), Continental (+ 5,36 Prozent auf 64,10 EUR) und Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR), Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 240,80 EUR), Beiersdorf (-0,54 Prozent auf 80,54 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,43 Prozent auf 39,59 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 10 599 017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 200,679 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at