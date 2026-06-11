Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Mit dem LUS-DAX ging es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,74 Prozent stärker bei 24 223,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 330,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 056,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 11.05.2026, einen Stand von 24 283,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 11.03.2026, einen Wert von 23 634,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 23 861,00 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,39 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,00 Prozent auf 147,00 EUR), RWE (+ 3,42 Prozent auf 57,50 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 77,06 EUR), EON SE (+ 2,17 Prozent auf 18,39 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,13 Prozent auf 306,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-6,55 Prozent auf 139,90 EUR), Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 27,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,99 Prozent auf 34,40 EUR), BMW (-1,60 Prozent auf 66,54 EUR) und Commerzbank (-1,21 Prozent auf 35,78 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 316 637 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,466 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at