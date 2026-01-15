Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 15.01.2026 17:58:58

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der LUS-DAX schloss den Donnerstagshandel stabil ab.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 25 344,50 Punkten ab.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 380,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 236,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 24 182,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 134,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 20 617,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 447,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 2,84 Prozent auf 50,76 EUR), Vonovia SE (+ 2,50 Prozent auf 25,45 EUR), Daimler Truck (+ 1,98 Prozent auf 41,64 EUR), GEA (+ 1,73 Prozent auf 61,60 EUR) und Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 128,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-4,48 Prozent auf 49,65 EUR), Commerzbank (-2,80 Prozent auf 35,02 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,24 Prozent auf 59,34 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 25,28 EUR) und Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 27,86 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 787 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 243,032 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
15.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Mercedes-Benz Group Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 35,00 0,09% Commerzbank
Daimler Truck 41,35 -0,53% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 33,59 0,24% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,14 -2,58% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 17,34 1,11% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 49,71 0,36% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
GEA 61,20 -0,16% GEA
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,68 -1,00% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche Automobil Holding SE 37,44 -1,40% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 51,42 1,46% RWE AG St.
SAP SE 201,45 -0,98% SAP SE
Siemens Energy AG 135,65 6,52% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,20 -1,65% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 25,21 -0,43% Vonovia SE
Zalando 25,52 0,75% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 311,00 0,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen