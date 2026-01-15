Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Index im Blick
|
15.01.2026 17:58:58
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus
Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 25 344,50 Punkten ab.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 380,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 236,00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 24 182,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 134,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 20 617,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 447,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 2,84 Prozent auf 50,76 EUR), Vonovia SE (+ 2,50 Prozent auf 25,45 EUR), Daimler Truck (+ 1,98 Prozent auf 41,64 EUR), GEA (+ 1,73 Prozent auf 61,60 EUR) und Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 128,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-4,48 Prozent auf 49,65 EUR), Commerzbank (-2,80 Prozent auf 35,02 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,24 Prozent auf 59,34 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 25,28 EUR) und Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 27,86 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 787 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 243,032 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
16.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15.01.26
|Daimler Truck erhält Auftrag von französischer Armee für 7.000 Lkw (Dow Jones)
|
15.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|35,00
|0,09%
|Daimler Truck
|41,35
|-0,53%
|Deutsche Bank AG
|33,59
|0,24%
|Deutsche Telekom AG
|27,14
|-2,58%
|E.ON SE
|17,34
|1,11%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|49,71
|0,36%
|GEA
|61,20
|-0,16%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,68
|-1,00%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,44
|-1,40%
|RWE AG St.
|51,42
|1,46%
|SAP SE
|201,45
|-0,98%
|Siemens Energy AG
|135,65
|6,52%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,20
|-1,65%
|Vonovia SE
|25,21
|-0,43%
|Zalando
|25,52
|0,75%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 311,00
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.