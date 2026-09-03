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Kursentwicklung im Fokus 03.09.2026 17:58:45

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

LUS-DAX-Kurs zum Handelsende.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,66 Prozent stärker bei 26 004,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 019,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 783,00 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 26 095,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 24 685,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23 601,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,85 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3,61 Prozent auf 76,36 EUR), HOCHTIEF (+ 3,58 Prozent auf 422,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,62 Prozent auf 19,21 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR) und Commerzbank (+ 2,26 Prozent auf 41,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,93 Prozent auf 38,60 EUR), Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1 070,20 EUR), QIAGEN (-1,80 Prozent auf 37,47 EUR), Siemens Healthineers (-1,65 Prozent auf 38,81 EUR) und Merck (-1,54 Prozent auf 137,85 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 391 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212,673 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Commerzbank 41,60 2,89% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 28,86 -0,99% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,52 -1,88% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 75,34 0,19% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 422,20 2,88% HOCHTIEF AG
Merck KGaA 138,15 -1,18% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 37,59 -0,91% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 072,20 -1,85% Rheinmetall AG
SAP SE 186,22 2,87% SAP SE
Siemens Healthineers AG 38,92 -0,87% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 79,26 7,22% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 19,18 2,54% Vonovia SE

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