Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|LUS-DAX-Marktbericht
|
09.02.2026 09:29:26
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus
Am Montag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,15 Prozent stärker bei 24 861,50 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 782,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 939,50 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 781,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 21 745,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,20 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2,82 Prozent auf 34,97 EUR), Rheinmetall (+ 2,34 Prozent auf 1 642,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,04 Prozent auf 219,80 EUR), Scout24 (+ 2,03 Prozent auf 75,55 EUR) und Siemens Energy (+ 1,45 Prozent auf 154,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Symrise (-1,19 Prozent auf 71,70 EUR), Daimler Truck (-0,94 Prozent auf 43,27 EUR), Siemens Healthineers (-0,75 Prozent auf 41,09 EUR), QIAGEN (-0,57 Prozent auf 42,93 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,42 Prozent auf 40,47 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 323 897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 195,456 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,19 Prozent gelockt.
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
