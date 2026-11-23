Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent stärker bei 24 926,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 004,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 838,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 150,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 111,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der LUS-DAX bei 23 232,00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,47 Prozent zu Buche. Bei 27 000,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,45 Prozent auf 46,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 120,74 EUR), Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 705,80 EUR), Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 192,68 EUR) und Fresenius SE (+ 1,25 Prozent auf 52,02 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-1,62 Prozent auf 310,00 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 181,58 EUR), Brenntag SE (-0,79 Prozent auf 55,42 EUR), BMW (-0,79 Prozent auf 53,04 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,73 Prozent auf 62,16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 514 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at