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23.11.2026 09:28:51
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester
Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent stärker bei 24 926,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 004,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 838,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 150,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 111,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der LUS-DAX bei 23 232,00 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,47 Prozent zu Buche. Bei 27 000,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,45 Prozent auf 46,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 120,74 EUR), Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 705,80 EUR), Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 192,68 EUR) und Fresenius SE (+ 1,25 Prozent auf 52,02 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-1,62 Prozent auf 310,00 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 181,58 EUR), Brenntag SE (-0,79 Prozent auf 55,42 EUR), BMW (-0,79 Prozent auf 53,04 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,73 Prozent auf 62,16 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 514 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|53,10
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|Brenntag SE
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|Deutsche Börse AG
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|Fresenius SE & Co. KGaA
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|Henkel KGaA Vz.
|85,82
|0,85%
|Infineon AG
|47,19
|6,03%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,65
|1,02%
|Rheinmetall AG
|714,00
|4,83%
|SAP SE
|183,10
|1,63%
|Siemens Energy AG
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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