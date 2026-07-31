Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,65 Prozent auf 25 859,00 Punkte zu.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 695,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 864,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, mit 25 010,00 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 302,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 027,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,26 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 7,08 Prozent auf 63,68 EUR), Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 151,24 EUR), HOCHTIEF (+ 3,25 Prozent auf 457,20 EUR), RWE (+ 1,39 Prozent auf 57,04 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,35 Prozent auf 44,89 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-1,23 Prozent auf 76,20 EUR), Siemens Healthineers (-1,02 Prozent auf 36,82 EUR), Heidelberg Materials (-1,00 Prozent auf 162,85 EUR), Symrise (-0,94 Prozent auf 91,00 EUR) und BMW (-0,80 Prozent auf 59,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 551 809 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 206,764 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at