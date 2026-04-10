Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent höher bei 30 280,56 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 361,565 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,205 Prozent auf 30 114,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 052,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 053,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 301,30 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 4,46 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bewegte sich der MDAX bei 29 723,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der MDAX bei 32 167,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der MDAX mit 25 703,63 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,26 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Ströer SE (+ 7,03 Prozent auf 35,32 EUR), AUTO1 (+ 3,74 Prozent auf 18,57 EUR), JENOPTIK (+ 3,41 Prozent auf 30,90 EUR), LANXESS (+ 3,08 Prozent auf 18,40 EUR) und Salzgitter (+ 3,02 Prozent auf 45,78 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-4,71 Prozent auf 77,68 EUR), RENK (-4,68 Prozent auf 51,68 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,86 Prozent auf 84,40 EUR), K+S (-1,82 Prozent auf 15,68 EUR) und Nordex (-1,01 Prozent auf 45,18 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 192 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 36,253 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,21 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at