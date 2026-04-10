Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Entwicklung 10.04.2026 12:26:56

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent höher bei 30 280,56 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 361,565 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,205 Prozent auf 30 114,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 052,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 053,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 301,30 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 4,46 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bewegte sich der MDAX bei 29 723,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der MDAX bei 32 167,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der MDAX mit 25 703,63 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,26 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Ströer SE (+ 7,03 Prozent auf 35,32 EUR), AUTO1 (+ 3,74 Prozent auf 18,57 EUR), JENOPTIK (+ 3,41 Prozent auf 30,90 EUR), LANXESS (+ 3,08 Prozent auf 18,40 EUR) und Salzgitter (+ 3,02 Prozent auf 45,78 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-4,71 Prozent auf 77,68 EUR), RENK (-4,68 Prozent auf 51,68 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,86 Prozent auf 84,40 EUR), K+S (-1,82 Prozent auf 15,68 EUR) und Nordex (-1,01 Prozent auf 45,18 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 192 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 36,253 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,21 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten

Analysen zu Salzgitter

mehr Analysen
24.03.26 Salzgitter Halten DZ BANK
24.03.26 Salzgitter Neutral UBS AG
24.03.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
24.03.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 18,43 3,66% AUTO1
freenet AG 27,54 0,22% freenet AG
HENSOLDT 77,10 -5,12% HENSOLDT
JENOPTIK AG 30,64 2,54% JENOPTIK AG
K+S AG 15,56 -1,89% K+S AG
LANXESS AG 18,50 4,23% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,99 1,14% Lufthansa AG
Nordex AG 45,88 0,22% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 40,67 0,17% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 39,60 -2,27% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 51,96 -4,47% RENK
Salzgitter 47,72 7,04% Salzgitter
Ströer SE & Co. KGaA 34,46 4,87% Ströer SE & Co. KGaA
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 83,10 -4,59% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,23 0,31% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 382,28 1,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen