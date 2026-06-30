JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|MDAX-Entwicklung
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30.06.2026 12:26:57
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,08 Prozent fester bei 31 824,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 341,800 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,190 Prozent auf 31 543,60 Punkte an der Kurstafel, nach 31 483,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 31 825,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 538,71 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 33 352,83 Punkten. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 27 800,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der MDAX noch bei 30 483,50 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 5,00 Prozent auf 44,52 EUR), Schaeffler (+ 4,76 Prozent auf 8,37 EUR), Nordex (+ 4,04 Prozent auf 46,34 EUR), AUMOVIO (+ 3,38 Prozent auf 35,15 EUR) und JENOPTIK (+ 3,27 Prozent auf 46,72 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 52,90 EUR), LANXESS (-2,32 Prozent auf 15,17 EUR), freenet (-1,54 Prozent auf 22,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,39 Prozent auf 92,45 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,31 Prozent auf 75,60 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 390 290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,276 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu JENOPTIK AG
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12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
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29.06.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
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29.06.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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29.06.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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26.06.26
|TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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25.06.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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25.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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|Nordex Underperform
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|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
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|Bernstein Research
|09.03.26
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|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|35,35
|3,67%
|freenet AG
|22,88
|-1,46%
|JENOPTIK AG
|46,64
|2,78%
|LANXESS AG
|15,22
|-2,25%
|Lufthansa AG
|9,88
|1,21%
|Nemetschek SE
|53,15
|-4,23%
|Nordex AG
|46,48
|4,73%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,09
|-1,13%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,03
|1,25%
|Salzgitter
|44,62
|4,16%
|Schaeffler AG
|8,38
|3,58%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|91,15
|-3,39%
|thyssenkrupp AG
|10,34
|1,32%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|75,10
|-2,97%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 771,66
|0,91%