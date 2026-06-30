JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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MDAX-Entwicklung 30.06.2026 12:26:57

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

Das macht der MDAX am Dienstag.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,08 Prozent fester bei 31 824,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 341,800 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,190 Prozent auf 31 543,60 Punkte an der Kurstafel, nach 31 483,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 31 825,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 538,71 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 33 352,83 Punkten. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 27 800,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der MDAX noch bei 30 483,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 5,00 Prozent auf 44,52 EUR), Schaeffler (+ 4,76 Prozent auf 8,37 EUR), Nordex (+ 4,04 Prozent auf 46,34 EUR), AUMOVIO (+ 3,38 Prozent auf 35,15 EUR) und JENOPTIK (+ 3,27 Prozent auf 46,72 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 52,90 EUR), LANXESS (-2,32 Prozent auf 15,17 EUR), freenet (-1,54 Prozent auf 22,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,39 Prozent auf 92,45 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,31 Prozent auf 75,60 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 390 290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,276 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 35,35 3,67% AUMOVIO
freenet AG 22,88 -1,46% freenet AG
JENOPTIK AG 46,64 2,78% JENOPTIK AG
LANXESS AG 15,22 -2,25% LANXESS AG
Lufthansa AG 9,88 1,21% Lufthansa AG
Nemetschek SE 53,15 -4,23% Nemetschek SE
Nordex AG 46,48 4,73% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,09 -1,13% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,03 1,25% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 44,62 4,16% Salzgitter
Schaeffler AG 8,38 3,58% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 91,15 -3,39% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 10,34 1,32% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 75,10 -2,97% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 771,66 0,91%

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