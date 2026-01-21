WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX aktuell 21.01.2026 15:59:10

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Der MDAX zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,47 Prozent stärker bei 30 948,15 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 368,831 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 30 828,73 Punkte an der Kurstafel, nach 30 803,23 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 597,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 963,35 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2,25 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 30 361,46 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 30 140,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 25 972,67 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,102 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 8,16 Prozent auf 20,60 EUR), TRATON (+ 6,23 Prozent auf 31,36 EUR), WACKER CHEMIE (+ 6,13 Prozent auf 70,95 EUR), thyssenkrupp (+ 5,50 Prozent auf 10,56 EUR) und LANXESS (+ 4,60 Prozent auf 17,27 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,47 Prozent auf 58,45 EUR), HENSOLDT (-3,23 Prozent auf 86,85 EUR), RENK (-2,22 Prozent auf 59,39 EUR), Ströer SE (-2,14 Prozent auf 34,25 EUR) und Talanx (-2,03 Prozent auf 106,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 706 877 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,000 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,09 zu Buche schlagen. Mit 8,90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

mehr Analysen
16.01.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
16.12.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 21,08 1,15% AIXTRON SE
Evonik AG 13,04 -0,61% Evonik AG
HENSOLDT 85,45 -2,01% HENSOLDT
LANXESS AG 17,59 0,23% LANXESS AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,24 -0,40% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 60,25 1,35% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 58,11 -1,51% RENK
Ströer SE & Co. KGaA 35,00 1,30% Ströer SE & Co. KGaA
Talanx AG 106,10 -1,12% Talanx AG
TeamViewer 5,75 1,68% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,88 2,64% thyssenkrupp AG
TRATON 31,32 -0,82% TRATON
WACKER CHEMIE AG 72,10 1,84% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 469,21 1,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen