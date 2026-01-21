WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX aktuell
|
21.01.2026 15:59:10
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,47 Prozent stärker bei 30 948,15 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 368,831 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 30 828,73 Punkte an der Kurstafel, nach 30 803,23 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 597,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 963,35 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2,25 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 30 361,46 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 30 140,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 25 972,67 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,102 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 8,16 Prozent auf 20,60 EUR), TRATON (+ 6,23 Prozent auf 31,36 EUR), WACKER CHEMIE (+ 6,13 Prozent auf 70,95 EUR), thyssenkrupp (+ 5,50 Prozent auf 10,56 EUR) und LANXESS (+ 4,60 Prozent auf 17,27 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,47 Prozent auf 58,45 EUR), HENSOLDT (-3,23 Prozent auf 86,85 EUR), RENK (-2,22 Prozent auf 59,39 EUR), Ströer SE (-2,14 Prozent auf 34,25 EUR) und Talanx (-2,03 Prozent auf 106,30 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im MDAX
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 706 877 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,000 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,09 zu Buche schlagen. Mit 8,90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
