MDAX
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|MDAX-Performance im Blick
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27.11.2026 17:59:07
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen
Am Freitag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende 1,60 Prozent fester bei 29 731,14 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 325,617 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,465 Prozent höher bei 29 400,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 263,97 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 29 757,84 Punkte, das Tagestief hingegen 29 399,26 Zähler.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 3,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der MDAX bei 30 495,47 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 32 947,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 531,25 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 9,18 Prozent auf 108,20 EUR), AUTO1 (+ 5,44 Prozent auf 15,71 EUR), Siltronic (+ 5,08 Prozent auf 50,10 EUR), HENSOLDT (+ 4,84 Prozent auf 83,22 EUR) und Salzgitter (+ 4,27 Prozent auf 44,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Evonik (-1,29 Prozent auf 18,41 EUR), PUMA SE (-0,85 Prozent auf 23,29 EUR), Schaeffler (-0,76 Prozent auf 5,21 EUR), Ströer SE (-0,51 Prozent auf 38,88 EUR) und CTS Eventim (-0,46 Prozent auf 64,25 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 931 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
In diesem Jahr präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|15,75
|5,35%
|CTS Eventim
|64,40
|0,16%
|Elmos Semiconductor
|108,60
|9,04%
|Evonik AG
|18,37
|-1,66%
|freenet AG
|25,32
|1,20%
|HENSOLDT
|82,60
|4,27%
|Lufthansa AG
|8,71
|0,07%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,86
|1,93%
|PUMA SE
|23,22
|-0,68%
|Salzgitter
|43,70
|4,40%
|Schaeffler AG
|5,27
|0,57%
|Siltronic AG
|50,20
|4,28%
|Ströer SE & Co. KGaA
|38,66
|-2,47%
|thyssenkrupp AG
|11,04
|3,52%
|TUI AG
|6,83
|0,18%
Indizes in diesem Artikel
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|29 705,60
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