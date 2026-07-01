Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 31 909,54 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,125 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 31 884,62 Punkte an der Kurstafel, nach 31 809,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 972,76 Punkte, das Tagestief hingegen 31 789,71 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,746 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 32 899,55 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 29 205,84 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 30 247,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,00 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 6,75 Prozent auf 87,00 EUR), HENSOLDT (+ 4,66 Prozent auf 70,92 EUR), RENK (+ 3,92 Prozent auf 43,83 EUR), Salzgitter (+ 3,14 Prozent auf 46,68 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,00 Prozent auf 54,20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-3,96 Prozent auf 14,56 EUR), Aurubis (-3,64 Prozent auf 174,60 EUR), LEG Immobilien (-2,71 Prozent auf 53,75 EUR), TAG Immobilien (-2,34 Prozent auf 13,78 EUR) und Lufthansa (-2,06 Prozent auf 9,80 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 184 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38,909 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at