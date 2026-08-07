Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index im Fokus
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07.08.2026 15:58:50
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 32 551,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,207 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 32 484,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 431,12 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 32 660,81 Punkte, das Tagestief hingegen 32 435,51 Zähler.
MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,01 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 32 627,04 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 31 561,23 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 31 331,47 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,07 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 6,29 Prozent auf 32,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,07 Prozent auf 83,90 EUR), Nemetschek SE (+ 5,65 Prozent auf 59,85 EUR), DEUTZ (+ 5,19 Prozent auf 10,54 EUR) und AUTO1 (+ 3,96 Prozent auf 22,06 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-5,30 Prozent auf 16,27 EUR), Aurubis (-3,09 Prozent auf 175,60 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,98 Prozent auf 89,00 EUR), Salzgitter (-1,68 Prozent auf 52,70 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,67 Prozent auf 94,25 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 499 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38,859 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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07.08.26
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07.08.26
|thyssenkrupp-Aktie fester: Aktionäre votieren für Ausgliederung von TK Accelis (dpa-AFX)
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07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
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06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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06.08.26
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Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|173,60
|-4,35%
|AUTO1
|21,78
|2,93%
|DEUTZ AG
|10,46
|4,97%
|freenet AG
|24,10
|-0,66%
|IONOS
|32,08
|6,30%
|LANXESS AG
|16,37
|-4,16%
|Lufthansa AG
|8,44
|-1,42%
|Nemetschek SE
|60,85
|7,04%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,07
|0,59%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,96
|1,48%
|Salzgitter
|52,35
|-1,97%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,25
|5,78%
|thyssenkrupp AG
|12,55
|0,00%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|88,10
|-2,11%
|WACKER CHEMIE AG
|93,75
|-1,16%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 407,20
|-0,07%
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