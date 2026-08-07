Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Index im Fokus 07.08.2026 15:58:50

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün

Der MDAX entwickelt sich heute positiv.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 32 551,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,207 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 32 484,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 431,12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 660,81 Punkte, das Tagestief hingegen 32 435,51 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,01 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 32 627,04 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 31 561,23 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 31 331,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,07 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 6,29 Prozent auf 32,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,07 Prozent auf 83,90 EUR), Nemetschek SE (+ 5,65 Prozent auf 59,85 EUR), DEUTZ (+ 5,19 Prozent auf 10,54 EUR) und AUTO1 (+ 3,96 Prozent auf 22,06 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-5,30 Prozent auf 16,27 EUR), Aurubis (-3,09 Prozent auf 175,60 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,98 Prozent auf 89,00 EUR), Salzgitter (-1,68 Prozent auf 52,70 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,67 Prozent auf 94,25 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 499 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38,859 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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09.04.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
31.03.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 173,60 -4,35% Aurubis
AUTO1 21,78 2,93% AUTO1
DEUTZ AG 10,46 4,97% DEUTZ AG
freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
IONOS 32,08 6,30% IONOS
LANXESS AG 16,37 -4,16% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,44 -1,42% Lufthansa AG
Nemetschek SE 60,85 7,04% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,07 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,96 1,48% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 52,35 -1,97% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,25 5,78% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,55 0,00% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 88,10 -2,11% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 93,75 -1,16% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 407,20 -0,07%

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