AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 02.10.2026 12:27:13

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün

Der MDAX entwickelt sich heute positiv.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent höher bei 30 472,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,800 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,386 Prozent auf 30 368,07 Punkte an der Kurstafel, nach 30 251,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 663,96 Punkte, das Tagestief hingegen 30 334,69 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,96 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 31 958,41 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 32 544,86 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 30 733,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1,64 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 4,94 Prozent auf 80,76 EUR), AIXTRON SE (+ 4,34 Prozent auf 38,46 EUR), Siltronic (+ 4,01 Prozent auf 81,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,87 Prozent auf 76,45 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,61 Prozent auf 14,22 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-7,98 Prozent auf 15,92 EUR), KION GROUP (-3,22 Prozent auf 37,54 EUR), flatexDEGIRO (-2,00 Prozent auf 27,44 EUR), LANXESS (-1,37 Prozent auf 12,23 EUR) und Knorr-Bremse (-1,18 Prozent auf 100,20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 016 607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38,758 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu LANXESS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AG

mehr Analysen
29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 39,33 6,44% AIXTRON SE
AUTO1 16,35 -5,76% AUTO1
flatexDEGIRO AG 27,28 -3,13% flatexDEGIRO AG
freenet AG 22,90 0,79% freenet AG
HENSOLDT 79,28 2,64% HENSOLDT
KION GROUP AG 35,77 -7,36% KION GROUP AG
Knorr-Bremse 98,85 -2,71% Knorr-Bremse
LANXESS AG 12,13 -2,73% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 24,50 -0,97% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,86 -0,56% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 83,10 4,40% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,60 3,65% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,08 2,14% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,89 1,00% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 450,00 0,66%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen