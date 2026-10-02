AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Index im Fokus
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02.10.2026 12:27:13
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent höher bei 30 472,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,800 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,386 Prozent auf 30 368,07 Punkte an der Kurstafel, nach 30 251,37 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 30 663,96 Punkte, das Tagestief hingegen 30 334,69 Zähler.
MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,96 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 31 958,41 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 32 544,86 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 30 733,46 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1,64 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 4,94 Prozent auf 80,76 EUR), AIXTRON SE (+ 4,34 Prozent auf 38,46 EUR), Siltronic (+ 4,01 Prozent auf 81,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,87 Prozent auf 76,45 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,61 Prozent auf 14,22 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-7,98 Prozent auf 15,92 EUR), KION GROUP (-3,22 Prozent auf 37,54 EUR), flatexDEGIRO (-2,00 Prozent auf 27,44 EUR), LANXESS (-1,37 Prozent auf 12,23 EUR) und Knorr-Bremse (-1,18 Prozent auf 100,20 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 016 607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38,758 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu LANXESS AG
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,33
|6,44%
|AUTO1
|16,35
|-5,76%
|flatexDEGIRO AG
|27,28
|-3,13%
|freenet AG
|22,90
|0,79%
|HENSOLDT
|79,28
|2,64%
|KION GROUP AG
|35,77
|-7,36%
|Knorr-Bremse
|98,85
|-2,71%
|LANXESS AG
|12,13
|-2,73%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,50
|-0,97%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,86
|-0,56%
|Siltronic AG
|83,10
|4,40%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|76,60
|3,65%
|thyssenkrupp AG
|14,08
|2,14%
|TUI AG
|6,89
|1,00%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 450,00
|0,66%
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