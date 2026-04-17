Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags deutlich

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 3,26 Prozent auf 31 946,89 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 368,205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,075 Prozent leichter bei 30 915,06 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 938,35 Punkten am Vortag.

Bei 30 906,23 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31 994,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 6,12 Prozent aufwärts. Der MDAX lag vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 29 481,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 31 899,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 148,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,12 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 9,44 Prozent auf 69,00 EUR), AIXTRON SE (+ 8,09 Prozent auf 44,22 EUR), Delivery Hero (+ 7,89) Prozent auf 21,73 EUR), thyssenkrupp (+ 7,89 Prozent auf 9,38 EUR) und Schaeffler (+ 7,30 Prozent auf 8,67 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil K+S (-4,08 Prozent auf 14,58 EUR), Nordex (-1,73 Prozent auf 45,34 EUR), Evonik (-0,41 Prozent auf 17,13 EUR), freenet (-0,22 Prozent auf 27,28 EUR) und Aurubis (-0,11 Prozent auf 187,60 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 253 717 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37,734 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at