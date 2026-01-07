PUMA Aktie
|MDAX-Marktbericht
|
07.01.2026 09:28:48
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Start
Am Mittwoch tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,30 Prozent fester bei 31 764,01 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 374,063 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,184 Prozent auf 31 728,77 Punkte an der Kurstafel, nach 31 670,42 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 779,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 699,03 Punkten lag.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 1,94 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 696,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 836,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der MDAX auf 25 810,16 Punkte taxiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 3,61 Prozent auf 32,76 EUR), thyssenkrupp (+ 2,63 Prozent auf 9,85 EUR), Lufthansa (+ 2,24 Prozent auf 9,11 EUR), HOCHTIEF (+ 1,69 Prozent auf 361,60 EUR) und KION GROUP (+ 1,22 Prozent auf 70,30 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-8,25 Prozent auf 65,60 EUR), TUI (-2,66 Prozent auf 9,06 EUR), PUMA SE (-2,06 Prozent auf 21,82 EUR), AUTO1 (-1,78 Prozent auf 26,52 EUR) und Evonik (-1,62 Prozent auf 13,34 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 752 353 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,737 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Analysen zu PUMA SE
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
