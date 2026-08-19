Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu

Am Mittwoch legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 31 881,10 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 356,826 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 31 866,32 Punkte an der Kurstafel, nach 31 839,83 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 907,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 760,44 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 1,92 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 31 864,73 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 31 331,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der MDAX bei 30 984,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,91 Prozent aufwärts. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 3,35 Prozent auf 51,66 EUR), K+S (+ 2,52 Prozent auf 15,06 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,28 Prozent auf 98,50 EUR), KION GROUP (+ 1,64 Prozent auf 40,21 EUR) und Schaeffler (+ 1,38 Prozent auf 7,35 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AUTO1 (-2,12 Prozent auf 20,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 142,60 EUR), flatexDEGIRO (-1,87 Prozent auf 34,66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 76,45 EUR) und Siltronic (-1,56 Prozent auf 82,25 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 723 762 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,360 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at