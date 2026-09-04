freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|MDAX im Blick
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04.09.2026 09:28:31
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu
Am Freitag erhöht sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 32 351,23 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 354,747 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,288 Prozent fester bei 32 349,86 Punkten, nach 32 257,09 Punkten am Vortag.
Bei 32 464,69 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 337,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,70 Prozent nach unten. Der MDAX wies vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Wert von 32 559,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 801,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 792,44 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,43 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Porsche Automobil (+ 4,21 Prozent auf 29,18 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,88 Prozent auf 70,90 EUR), JENOPTIK (+ 1,99 Prozent auf 39,88 EUR), Siltronic (+ 1,93 Prozent auf 76,55 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,75 Prozent auf 36,05 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen K+S (-1,37 Prozent auf 16,60 EUR), Evonik (-1,28 Prozent auf 18,54 EUR), LANXESS (-1,14 Prozent auf 15,62 EUR), Aurubis (-0,98 Prozent auf 172,30 EUR) und Nemetschek SE (-0,89 Prozent auf 66,65 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 301 483 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,485 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
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|DZ BANK
|17.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
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|Deutsche Bank AG
|18.05.26
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|Deutsche Bank AG
|25.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
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|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,14
|1,72%
|Aurubis
|174,00
|0,12%
|Evonik AG
|18,53
|-0,75%
|freenet AG
|24,48
|0,33%
|JENOPTIK AG
|39,96
|2,25%
|K+S AG
|16,86
|0,36%
|LANXESS AG
|15,43
|-1,66%
|Nemetschek SE
|63,75
|-6,04%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,02
|0,59%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,17
|-1,65%
|Siltronic AG
|78,20
|3,64%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|73,15
|6,32%
|thyssenkrupp AG
|15,14
|5,77%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 355,32
|0,30%
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