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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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MDAX im Blick 04.09.2026 09:28:31

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu

Das macht der MDAX morgens.

Am Freitag erhöht sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 32 351,23 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 354,747 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,288 Prozent fester bei 32 349,86 Punkten, nach 32 257,09 Punkten am Vortag.

Bei 32 464,69 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 337,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,70 Prozent nach unten. Der MDAX wies vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Wert von 32 559,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 801,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 792,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,43 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Porsche Automobil (+ 4,21 Prozent auf 29,18 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,88 Prozent auf 70,90 EUR), JENOPTIK (+ 1,99 Prozent auf 39,88 EUR), Siltronic (+ 1,93 Prozent auf 76,55 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,75 Prozent auf 36,05 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen K+S (-1,37 Prozent auf 16,60 EUR), Evonik (-1,28 Prozent auf 18,54 EUR), LANXESS (-1,14 Prozent auf 15,62 EUR), Aurubis (-0,98 Prozent auf 172,30 EUR) und Nemetschek SE (-0,89 Prozent auf 66,65 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 301 483 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,485 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,14 1,72% AIXTRON SE
Aurubis 174,00 0,12% Aurubis
Evonik AG 18,53 -0,75% Evonik AG
freenet AG 24,48 0,33% freenet AG
JENOPTIK AG 39,96 2,25% JENOPTIK AG
K+S AG 16,86 0,36% K+S AG
LANXESS AG 15,43 -1,66% LANXESS AG
Nemetschek SE 63,75 -6,04% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,02 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,17 -1,65% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 78,20 3,64% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,15 6,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,14 5,77% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 355,32 0,30%

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