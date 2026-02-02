Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus

Am Montag stieg der MDAX via XETRA letztendlich um 1,05 Prozent auf 31 492,20 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 367,731 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,313 Prozent tiefer bei 31 066,81 Punkten, nach 31 164,44 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 634,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 973,93 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 30 979,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 29 751,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, stand der MDAX bei 26 730,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 8,90 Prozent auf 25,70 EUR), PUMA SE (+ 8,41 Prozent auf 23,46 EUR), Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 76,90 EUR), AUTO1 (+ 3,80 Prozent auf 28,96 EUR) und TUI (+ 3,59 Prozent auf 9,34 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-5,08 Prozent auf 79,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,52 Prozent auf 60,35 EUR), RENK (-3,15 Prozent auf 52,35 EUR), TAG Immobilien (-1,89 Prozent auf 14,02 EUR) und Aroundtown SA (-1,49 Prozent auf 2,64 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 709 861 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,736 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,21 zu Buche schlagen. Mit 8,60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

