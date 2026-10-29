Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus

Letztendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1,21 Prozent stärker bei 30 792,93 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 343,244 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,042 Prozent schwächer bei 30 412,68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30 425,40 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 867,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30 321,89 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 2,86 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 30 883,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der MDAX auf 32 243,82 Punkte taxiert. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 29 940,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,603 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 11,24 Prozent auf 48,68 EUR), AIXTRON SE (+ 8,48 Prozent auf 34,14 EUR), AUTO1 (+ 4,20 Prozent auf 18,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 55,00 EUR) und Siltronic (+ 3,87 Prozent auf 63,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Knorr-Bremse (-6,75 Prozent auf 89,80 EUR), HELLA GmbH (-1,13 Prozent auf 70,00 EUR), Evonik (-1,13 Prozent auf 21,02 EUR), LANXESS (-0,77 Prozent auf 11,64 EUR) und flatexDEGIRO (-0,74 Prozent auf 24,10 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 447 103 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,120 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index weist die Aroundtown SA-Aktie mit 9,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at