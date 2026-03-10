K+S Aktie

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

MDAX im Fokus 10.03.2026 17:58:57

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus

Der MDAX sprang heute deutlich an.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 3,21 Prozent höher bei 29 803,19 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 348,294 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 1,62 Prozent fester bei 29 343,35 Punkten, nach 28 875,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 29 937,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 343,35 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, notierte der MDAX bei 31 962,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 732,65 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 29 027,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,80 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 28 488,77 Zählern.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 10,59 Prozent auf 31,63 EUR), Lufthansa (+ 7,89 Prozent auf 8,20 EUR), AUTO1 (+ 7,85 Prozent auf 16,76 EUR), Bilfinger SE (+ 5,96 Prozent auf 108,40 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 5,29 Prozent auf 68,70 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TeamViewer (-2,84 Prozent auf 4,58 EUR), Ströer SE (-2,39 Prozent auf 32,70 EUR), K+S (-2,23 Prozent auf 15,32 EUR), Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 68,00 EUR) und Bechtle (-0,91 Prozent auf 32,54 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 10 229 612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu K+S AG

Analysen zu K+S AG

16.02.26 K+S Sell UBS AG
27.01.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 K+S Sell UBS AG
01.12.25 K+S Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 33,17 6,18% AIXTRON SE
AUTO1 16,37 -2,39% AUTO1
Bechtle AG 32,62 0,43% Bechtle AG
Bilfinger SE 106,80 -1,93% Bilfinger SE
freenet AG 27,40 -0,51% freenet AG
K+S AG 15,57 2,03% K+S AG
Lufthansa AG 8,09 1,00% Lufthansa AG
Nemetschek SE 67,05 -1,11% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 37,62 -0,13% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 41,46 -1,43% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Ströer SE & Co. KGaA 32,35 -1,22% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 4,51 -1,48% TeamViewer
WACKER CHEMIE AG 72,75 6,20% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 414,84 -1,04%

