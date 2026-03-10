K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|MDAX im Fokus
|
10.03.2026 17:58:57
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus
Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 3,21 Prozent höher bei 29 803,19 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 348,294 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 1,62 Prozent fester bei 29 343,35 Punkten, nach 28 875,10 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 29 937,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 343,35 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, notierte der MDAX bei 31 962,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 732,65 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 29 027,31 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,80 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 28 488,77 Zählern.
Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 10,59 Prozent auf 31,63 EUR), Lufthansa (+ 7,89 Prozent auf 8,20 EUR), AUTO1 (+ 7,85 Prozent auf 16,76 EUR), Bilfinger SE (+ 5,96 Prozent auf 108,40 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 5,29 Prozent auf 68,70 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TeamViewer (-2,84 Prozent auf 4,58 EUR), Ströer SE (-2,39 Prozent auf 32,70 EUR), K+S (-2,23 Prozent auf 15,32 EUR), Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 68,00 EUR) und Bechtle (-0,91 Prozent auf 32,54 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 10 229 612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu K+S AG
|
17:59
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu K+S AG
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|K+S Sell
|UBS AG
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|K+S Sell
|UBS AG
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|K+S Sell
|UBS AG
|14.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|33,17
|6,18%
|AUTO1
|16,37
|-2,39%
|Bechtle AG
|32,62
|0,43%
|Bilfinger SE
|106,80
|-1,93%
|freenet AG
|27,40
|-0,51%
|K+S AG
|15,57
|2,03%
|Lufthansa AG
|8,09
|1,00%
|Nemetschek SE
|67,05
|-1,11%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|37,62
|-0,13%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|41,46
|-1,43%
|Ströer SE & Co. KGaA
|32,35
|-1,22%
|TeamViewer
|4,51
|-1,48%
|WACKER CHEMIE AG
|72,75
|6,20%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 414,84
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.