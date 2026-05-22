Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Plus

Am Freitag erhöhte sich der MDAX via XETRA schlussendlich um 1,12 Prozent auf 32 163,03 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 375,607 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,823 Prozent auf 32 068,98 Punkte an der Kurstafel, nach 31 807,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 967,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32 261,10 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,15 Prozent aufwärts. Der MDAX wies vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Stand von 31 176,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 31 823,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 053,54 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,82 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 6,62 Prozent auf 21,58 EUR), PUMA SE (+ 5,50 Prozent auf 28,78 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,58 Prozent auf 101,70 EUR), JENOPTIK (+ 4,32 Prozent auf 44,46 EUR) und Schaeffler (+ 3,58 Prozent auf 9,54 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil LANXESS (-3,33 Prozent auf 16,83 EUR), Talanx (-1,38 Prozent auf 107,30 EUR), Nemetschek SE (-1,25 Prozent auf 63,35 EUR), freenet (-1,23 Prozent auf 25,70 EUR) und Sartorius vz (-1,15 Prozent auf 232,50 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5 852 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,086 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at