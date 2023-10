Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,30 Prozent höher bei 23 844,34 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 219,426 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,427 Prozent höher bei 23 873,50 Punkten in den Montagshandel, nach 23 772,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 24 042,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 817,83 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 26 075,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 28 706,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bewegte sich der MDAX bei 23 651,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,40 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 5,23 Prozent auf 21,74 EUR), HENSOLDT (+ 3,02 Prozent auf 28,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,97 Prozent auf 77,56 EUR), KION GROUP (+ 2,49 Prozent auf 28,85 EUR) und Stabilus SE (+ 2,25 Prozent auf 61,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,86 Prozent auf 103,70 EUR), AIXTRON SE (-4,58 Prozent auf 26,69 EUR), Jungheinrich (-4,09 Prozent auf 24,84 EUR), HelloFresh (-3,16 Prozent auf 21,15 EUR) und Befesa (-2,07 Prozent auf 27,48 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 440 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 15,300 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 4,72 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

