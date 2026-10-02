LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Marktbericht
|
02.10.2026 17:58:45
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain
Am Freitag verbuchte der MDAX via XETRA letztendlich Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 30 405,98 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 342,800 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,386 Prozent höher bei 30 368,07 Punkten in den Handel, nach 30 251,37 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 30 334,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 663,96 Punkten erreichte.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,18 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der MDAX mit 31 958,41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 544,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der MDAX bei 30 733,46 Punkten.
Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,85 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 7,62 Prozent auf 39,67 EUR), Siltronic (+ 6,68 Prozent auf 83,85 EUR), JENOPTIK (+ 5,89 Prozent auf 43,84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,62 Prozent auf 77,00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,75 Prozent auf 160,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen KION GROUP (-7,68 Prozent auf 35,81 EUR), AUTO1 (-4,80 Prozent auf 16,47 EUR), LANXESS (-2,50 Prozent auf 12,09 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,50 Prozent auf 78,00 EUR) und flatexDEGIRO (-2,50 Prozent auf 27,30 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 117 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,758 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder
Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,33
|6,44%
|AUTO1
|16,35
|-5,76%
|Elmos Semiconductor
|160,20
|2,69%
|flatexDEGIRO AG
|27,28
|-3,13%
|freenet AG
|22,90
|0,79%
|JENOPTIK AG
|43,94
|5,68%
|KION GROUP AG
|35,77
|-7,36%
|LANXESS AG
|12,13
|-2,73%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,50
|-0,97%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,86
|-0,56%
|Siltronic AG
|83,10
|4,40%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|76,60
|3,65%
|thyssenkrupp AG
|14,08
|2,14%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|78,90
|-1,62%
|TUI AG
|6,89
|1,00%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 450,00
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.