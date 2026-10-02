LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Marktbericht 02.10.2026 17:58:45

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Der MDAX verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Am Freitag verbuchte der MDAX via XETRA letztendlich Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 30 405,98 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 342,800 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,386 Prozent höher bei 30 368,07 Punkten in den Handel, nach 30 251,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 30 334,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 663,96 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,18 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der MDAX mit 31 958,41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 544,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der MDAX bei 30 733,46 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,85 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 7,62 Prozent auf 39,67 EUR), Siltronic (+ 6,68 Prozent auf 83,85 EUR), JENOPTIK (+ 5,89 Prozent auf 43,84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,62 Prozent auf 77,00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,75 Prozent auf 160,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen KION GROUP (-7,68 Prozent auf 35,81 EUR), AUTO1 (-4,80 Prozent auf 16,47 EUR), LANXESS (-2,50 Prozent auf 12,09 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,50 Prozent auf 78,00 EUR) und flatexDEGIRO (-2,50 Prozent auf 27,30 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 117 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,758 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 39,33 6,44% AIXTRON SE
AUTO1 16,35 -5,76% AUTO1
Elmos Semiconductor 160,20 2,69% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 27,28 -3,13% flatexDEGIRO AG
freenet AG 22,90 0,79% freenet AG
JENOPTIK AG 43,94 5,68% JENOPTIK AG
KION GROUP AG 35,77 -7,36% KION GROUP AG
LANXESS AG 12,13 -2,73% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 24,50 -0,97% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,86 -0,56% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 83,10 4,40% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,60 3,65% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,08 2,14% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 78,90 -1,62% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,89 1,00% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 450,00 0,66%

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