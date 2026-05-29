Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag

Um 12:09 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,63 Prozent aufwärts auf 33 449,72 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 386,703 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,455 Prozent auf 33 391,18 Punkte an der Kurstafel, nach 33 239,89 Punkten am Vortag.

Bei 33 547,52 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 33 335,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3,49 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.04.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30 010,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 560,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 697,55 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,97 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 9,62 Prozent auf 61,55 EUR), TUI (+ 4,45 Prozent auf 7,19 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,93 Prozent auf 44,42 EUR), Bechtle (+ 3,77 Prozent auf 32,52 EUR) und Lufthansa (+ 2,83 Prozent auf 8,57 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Delivery Hero (-3,87 Prozent auf 37,49 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,65 Prozent auf 84,50 EUR), Schaeffler (-2,56 Prozent auf 10,64 EUR), PUMA SE (-1,87 Prozent auf 29,44 EUR) und Aroundtown SA (-1,39 Prozent auf 2,55 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 555 289 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,881 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,99 Prozent.

Redaktion finanzen.at