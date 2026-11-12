MDAX
|
30 699,96
|
-158,17
|
-0,51 %
|Index-Performance im Blick
|
12.11.2026 12:26:50
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge
Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 31 173,51 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 348,061 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,155 Prozent auf 31 122,85 Punkte an der Kurstafel, nach 31 074,69 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 050,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 216,27 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,81 Prozent aufwärts. Der MDAX wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 30 104,33 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 32 335,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 573,63 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,625 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 3,94 Prozent auf 16,09 EUR), Salzgitter (+ 3,26 Prozent auf 52,20 EUR), Aroundtown SA (+ 3,18 Prozent auf 1,72 EUR), LEG Immobilien (+ 2,70 Prozent auf 51,00 EUR) und K+S (+ 2,28 Prozent auf 12,99 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,84 Prozent auf 77,60 EUR), HENSOLDT (-2,76 Prozent auf 80,30 EUR), RTL (-1,38 Prozent auf 32,15 EUR), RENK (-0,97 Prozent auf 33,84 EUR) und Nemetschek SE (-0,70 Prozent auf 63,95 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 906 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Die TUI-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,64
|-1,44%
|AUTO1
|15,02
|-3,16%
|freenet AG
|24,44
|0,08%
|HENSOLDT
|79,96
|1,42%
|K+S AG
|12,78
|0,24%
|LEG Immobilien
|49,08
|-1,01%
|Lufthansa AG
|8,80
|1,64%
|Nemetschek SE
|63,85
|-1,24%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,35
|0,42%
|RENK
|32,96
|0,89%
|RTL
|32,10
|0,00%
|Salzgitter
|49,48
|0,90%
|thyssenkrupp AG
|12,10
|-2,42%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|75,00
|-2,22%
|TUI AG
|7,51
|-0,35%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 699,96
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.