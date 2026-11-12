Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 31 173,51 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 348,061 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,155 Prozent auf 31 122,85 Punkte an der Kurstafel, nach 31 074,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 050,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 216,27 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,81 Prozent aufwärts. Der MDAX wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 30 104,33 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 32 335,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 573,63 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,625 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 3,94 Prozent auf 16,09 EUR), Salzgitter (+ 3,26 Prozent auf 52,20 EUR), Aroundtown SA (+ 3,18 Prozent auf 1,72 EUR), LEG Immobilien (+ 2,70 Prozent auf 51,00 EUR) und K+S (+ 2,28 Prozent auf 12,99 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,84 Prozent auf 77,60 EUR), HENSOLDT (-2,76 Prozent auf 80,30 EUR), RTL (-1,38 Prozent auf 32,15 EUR), RENK (-0,97 Prozent auf 33,84 EUR) und Nemetschek SE (-0,70 Prozent auf 63,95 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 906 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die TUI-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at