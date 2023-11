Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Zuschläge

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,59 Prozent höher bei 25 794,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 232,165 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,035 Prozent fester bei 25 399,92 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 391,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 399,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 877,04 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 25 230,59 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.08.2023, den Wert von 28 026,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, wies der MDAX einen Stand von 24 279,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1,25 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 626,97 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Ströer SE (+ 10,00 Prozent auf 50,05 EUR), Befesa (+ 7,45 Prozent auf 30,00 EUR), RATIONAL (+ 4,97 Prozent auf 613,00 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,54 Prozent auf 123,20 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,51 Prozent auf 113,55 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-2,84 Prozent auf 27,32 EUR), SMA Solar (-1,98 Prozent auf 52,00 EUR), Talanx (-1,75 Prozent auf 59,05 EUR), Stabilus SE (-1,32 Prozent auf 60,00 EUR) und HOCHTIEF (-1,00 Prozent auf 93,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 577 462 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 15,261 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

