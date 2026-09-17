thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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MDAX-Kursentwicklung 17.09.2026 17:58:48

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Der MDAX verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,72 Prozent stärker bei 31 501,27 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 348,214 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,386 Prozent auf 31 397,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31 276,77 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 574,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 31 170,01 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,133 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 356,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 855,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 217,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 5,10 Prozent auf 47,58 EUR), DEUTZ (+ 4,65 Prozent auf 12,16 EUR), Porsche Automobil (+ 3,97 Prozent auf 29,87 EUR), Nordex (+ 3,39 Prozent auf 40,30 EUR) und Schaeffler (+ 3,06 Prozent auf 7,07 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Bilfinger SE (-21,44 Prozent auf 59,35 EUR), Bechtle (-3,69 Prozent auf 33,44 EUR), AUTO1 (-3,19 Prozent auf 18,54 EUR), CTS Eventim (-2,19 Prozent auf 55,95 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,09 Prozent auf 86,80 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 465 989 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,590 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUTO1 18,59 -2,41% AUTO1
Bechtle AG 33,94 -2,13% Bechtle AG
Bilfinger SE 59,45 -21,26% Bilfinger SE
CTS Eventim 56,05 -1,58% CTS Eventim
DEUTZ AG 12,11 4,94% DEUTZ AG
freenet AG 25,16 1,62% freenet AG
Lufthansa AG 7,67 1,43% Lufthansa AG
Nordex AG 40,14 4,10% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 29,77 4,27% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,23 5,19% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 7,07 3,51% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 15,63 2,73% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 86,35 -2,10% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 501,27 0,72%

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