thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|MDAX-Kursentwicklung
|
17.09.2026 17:58:48
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester
Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,72 Prozent stärker bei 31 501,27 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 348,214 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,386 Prozent auf 31 397,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31 276,77 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 574,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 31 170,01 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,133 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 356,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 855,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 217,38 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 5,10 Prozent auf 47,58 EUR), DEUTZ (+ 4,65 Prozent auf 12,16 EUR), Porsche Automobil (+ 3,97 Prozent auf 29,87 EUR), Nordex (+ 3,39 Prozent auf 40,30 EUR) und Schaeffler (+ 3,06 Prozent auf 7,07 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Bilfinger SE (-21,44 Prozent auf 59,35 EUR), Bechtle (-3,69 Prozent auf 33,44 EUR), AUTO1 (-3,19 Prozent auf 18,54 EUR), CTS Eventim (-2,19 Prozent auf 55,95 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,09 Prozent auf 86,80 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 465 989 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,590 Mrd. Euro heraus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Weitere Links:
Nachrichten zu Bechtle AG
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17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
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15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
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16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|18,59
|-2,41%
|Bechtle AG
|33,94
|-2,13%
|Bilfinger SE
|59,45
|-21,26%
|CTS Eventim
|56,05
|-1,58%
|DEUTZ AG
|12,11
|4,94%
|freenet AG
|25,16
|1,62%
|Lufthansa AG
|7,67
|1,43%
|Nordex AG
|40,14
|4,10%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,77
|4,27%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|47,23
|5,19%
|Schaeffler AG
|7,07
|3,51%
|thyssenkrupp AG
|15,63
|2,73%
|WACKER CHEMIE AG
|86,35
|-2,10%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 501,27
|0,72%