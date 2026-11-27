Der MDAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,09 Prozent höher bei 29 582,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 325,617 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,465 Prozent fester bei 29 400,14 Punkten, nach 29 263,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 399,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 586,11 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der MDAX 30 495,47 Punkte auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 32 947,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, lag der MDAX bei 29 531,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,51 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 5,81 Prozent auf 50,45 EUR), HENSOLDT (+ 4,56 Prozent auf 83,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,48 Prozent auf 44,34 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,35 Prozent auf 79,20 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,92 Prozent auf 27,04 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil PUMA SE (-1,45 Prozent auf 23,15 EUR), Lufthansa (-0,78 Prozent auf 8,64 EUR), LEG Immobilien (-0,65 Prozent auf 53,45 EUR), Fraport (-0,53 Prozent auf 66,15 EUR) und Ströer SE (-0,51 Prozent auf 38,88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 164 134 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at