Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am dritten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent fester bei 31 253,88 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 347,979 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,277 Prozent höher bei 31 120,43 Punkten in den Handel, nach 31 034,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31 113,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 322,59 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der MDAX mit 29 989,90 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 224,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der MDAX bei 29 204,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,885 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 5,31 Prozent auf 56,50 EUR), AIXTRON SE (+ 4,98 Prozent auf 33,33 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,27 Prozent auf 49,84 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 116,00 EUR) und Aurubis (+ 2,48 Prozent auf 144,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-0,89 Prozent auf 1,68 EUR), Ströer SE (-0,87 Prozent auf 38,80 EUR), RTL (-0,76 Prozent auf 32,85 EUR), PUMA SE (-0,74 Prozent auf 26,99 EUR) und Nordex (-0,53 Prozent auf 41,30 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 211 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,359 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at