MDAX

30 773,66
-301,03
-0,97 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Marktbericht 11.11.2026 09:28:53

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am dritten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent fester bei 31 253,88 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 347,979 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,277 Prozent höher bei 31 120,43 Punkten in den Handel, nach 31 034,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31 113,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 322,59 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der MDAX mit 29 989,90 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 224,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der MDAX bei 29 204,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,885 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 5,31 Prozent auf 56,50 EUR), AIXTRON SE (+ 4,98 Prozent auf 33,33 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,27 Prozent auf 49,84 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 116,00 EUR) und Aurubis (+ 2,48 Prozent auf 144,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-0,89 Prozent auf 1,68 EUR), Ströer SE (-0,87 Prozent auf 38,80 EUR), RTL (-0,76 Prozent auf 32,85 EUR), PUMA SE (-0,74 Prozent auf 26,99 EUR) und Nordex (-0,53 Prozent auf 41,30 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 211 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,359 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 33,42 -1,82% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,68 0,84% Aroundtown SA
Aurubis 138,70 -2,12% Aurubis
Elmos Semiconductor 116,20 0,00% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,28 1,93% freenet AG
Nordex AG 41,66 -0,57% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,64 -1,30% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 26,18 -0,98% PUMA SE
RTL 32,35 -0,77% RTL
Siltronic AG 55,60 -3,39% Siltronic AG
Ströer SE & Co. KGaA 39,46 2,65% Ströer SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,94 -3,87% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,36 -2,41% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,57 -2,25% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 777,93 -0,95%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen