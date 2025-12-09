Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Der MDAX machte am zweiten Tag der Woche Gewinne.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent fester bei 29 751,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 348,760 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,107 Prozent tiefer bei 29 633,24 Punkten, nach 29 665,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 516,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 789,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 28 793,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, stand der MDAX bei 30 326,53 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Wert von 27 099,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 15,68 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5,86 Prozent auf 74,05 EUR), RENK (+ 5,50 Prozent auf 57,57 EUR), Delivery Hero (+ 3,78 Prozent auf 19,92 EUR), AUTO1 (+ 3,71 Prozent auf 25,14 EUR) und PUMA SE (+ 2,39 Prozent auf 20,54 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen thyssenkrupp (-6,49 Prozent auf 8,94 EUR), HelloFresh (-4,31 Prozent auf 5,68 EUR), Aurubis (-1,76 Prozent auf 117,20 EUR), TRATON (-1,71 Prozent auf 28,70 EUR) und Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 249,00 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 12 022 393 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 42,548 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at