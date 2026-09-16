RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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MDAX-Entwicklung 16.09.2026 17:58:53

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Der MDAX gewann heute an Wert.

Am Mittwoch kletterte der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,60 Prozent auf 31 323,94 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 347,739 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,319 Prozent fester bei 31 234,92 Punkten, nach 31 135,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 020,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 360,70 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,695 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 464,39 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 32 586,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der MDAX bei 30 100,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,11 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 66,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,25 Prozent auf 139,80 EUR), JENOPTIK (+ 3,20 Prozent auf 38,70 EUR), CTS Eventim (+ 2,97 Prozent auf 57,20 EUR) und Siltronic (+ 2,79 Prozent auf 69,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil DEUTZ (-3,17 Prozent auf 11,62 EUR), RENK (-2,15 Prozent auf 40,72 EUR), Bechtle (-2,03 Prozent auf 34,72 EUR), Porsche Automobil (-1,84 Prozent auf 28,73 EUR) und flatexDEGIRO (-1,78 Prozent auf 29,88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 471 133 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,321 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
07.08.26 RENK Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 34,32 -1,04% Bechtle AG
CTS Eventim 56,30 -1,14% CTS Eventim
DEUTZ AG 12,04 4,33% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 138,40 -0,43% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 29,82 -0,07% flatexDEGIRO AG
freenet AG 25,14 1,53% freenet AG
JENOPTIK AG 39,22 1,98% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,70 1,72% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 29,47 3,22% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,47 3,50% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 39,71 -2,74% RENK
Siltronic AG 69,95 0,14% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 67,65 2,42% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,43 1,41% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 352,03 0,24%

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