RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|MDAX-Entwicklung
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16.09.2026 17:58:53
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester
Am Mittwoch kletterte der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,60 Prozent auf 31 323,94 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 347,739 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,319 Prozent fester bei 31 234,92 Punkten, nach 31 135,75 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 020,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 360,70 Punkten verzeichnete.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,695 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 464,39 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 32 586,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der MDAX bei 30 100,16 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,11 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 66,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,25 Prozent auf 139,80 EUR), JENOPTIK (+ 3,20 Prozent auf 38,70 EUR), CTS Eventim (+ 2,97 Prozent auf 57,20 EUR) und Siltronic (+ 2,79 Prozent auf 69,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil DEUTZ (-3,17 Prozent auf 11,62 EUR), RENK (-2,15 Prozent auf 40,72 EUR), Bechtle (-2,03 Prozent auf 34,72 EUR), Porsche Automobil (-1,84 Prozent auf 28,73 EUR) und flatexDEGIRO (-1,78 Prozent auf 29,88 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 471 133 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,321 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu RENK
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12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
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16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.26
|GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu RENK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|34,32
|-1,04%
|CTS Eventim
|56,30
|-1,14%
|DEUTZ AG
|12,04
|4,33%
|Elmos Semiconductor
|138,40
|-0,43%
|flatexDEGIRO AG
|29,82
|-0,07%
|freenet AG
|25,14
|1,53%
|JENOPTIK AG
|39,22
|1,98%
|Lufthansa AG
|7,70
|1,72%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,47
|3,22%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,47
|3,50%
|RENK
|39,71
|-2,74%
|Siltronic AG
|69,95
|0,14%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|67,65
|2,42%
|thyssenkrupp AG
|15,43
|1,41%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 352,03
|0,24%