MDAX im Blick 04.03.2026 17:59:08

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch verbuchte der MDAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,92 Prozent auf 30 374,33 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 366,917 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,176 Prozent auf 29 853,47 Punkte an der Kurstafel, nach 29 801,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 29 771,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 491,68 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 524,63 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, einen Stand von 29 597,02 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.03.2025, den Stand von 28 038,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,95 Prozent abwärts. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 29 490,02 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,53 Prozent auf 97,90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,50 Prozent auf 73,80 EUR), AIXTRON SE (+ 5,33 Prozent auf 30,41 EUR), Nordex (+ 5,19 Prozent auf 42,96 EUR) und TUI (+ 5,06 Prozent auf 7,52 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-21,01 Prozent auf 47,00 EUR), Aroundtown SA (-6,24 Prozent auf 2,61 EUR), TRATON (-3,17 Prozent auf 31,80 EUR), Bilfinger SE (-1,99 Prozent auf 108,20 EUR) und HUGO BOSS (-1,72 Prozent auf 35,43 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 6 848 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,937 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

