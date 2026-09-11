United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|MDAX im Blick
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11.09.2026 09:28:34
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,07 Prozent nach oben auf 31 617,93 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 355,323 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 31 622,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31 596,42 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 710,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 611,28 Einheiten.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,23 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 32 224,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der MDAX noch bei 31 456,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 146,41 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,06 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 2,52 Prozent auf 13,04 EUR), KION GROUP (+ 2,12 Prozent auf 44,32 EUR), JENOPTIK (+ 1,19 Prozent auf 40,92 EUR), TRATON (+ 1,10 Prozent auf 36,74 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 11,59 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen flatexDEGIRO (-8,17 Prozent auf 31,46 EUR), IONOS (-3,23 Prozent auf 33,00 EUR), United Internet (-2,73 Prozent auf 27,10 EUR), LANXESS (-1,80 Prozent auf 14,71 EUR) und AIXTRON SE (-1,38 Prozent auf 36,34 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die flatexDEGIRO-Aktie. 346 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,988 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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