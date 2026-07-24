Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Der MDAX bleibt auch am Freitag auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent nach oben auf 31 739,04 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 352,678 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,255 Prozent schwächer bei 31 592,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 31 673,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 583,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 748,14 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,015 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der MDAX bei 31 919,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der MDAX noch bei 30 249,93 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 31 633,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,45 Prozent aufwärts. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 3,53 Prozent auf 55,80 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,48 Prozent auf 37,18 EUR), thyssenkrupp (+ 1,47 Prozent auf 12,08 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,44 Prozent auf 40,72 EUR) und AUTO1 (+ 1,30 Prozent auf 23,40 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Sartorius vz (-2,80 Prozent auf 215,60 EUR), AIXTRON SE (-1,86 Prozent auf 39,59 EUR), TRATON (-1,43 Prozent auf 39,92 EUR), Elmos Semiconductor (-1,24 Prozent auf 159,00 EUR) und PUMA SE (-1,16 Prozent auf 27,17 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 143 801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,549 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,30 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at