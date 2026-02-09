TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

MDAX im Fokus 09.02.2026 09:29:26

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am Montagmorgen in der Gewinnzone ein.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 31 908,80 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 373,415 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,415 Prozent fester bei 31 794,10 Punkten, nach 31 662,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 31 910,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 730,11 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, notierte der MDAX bei 32 167,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 28 793,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 26 974,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 30 597,95 Zählern.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 5,41 Prozent auf 57,33 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,02 Prozent auf 93,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,70 Prozent auf 79,85 EUR), IONOS (+ 2,54 Prozent auf 26,20 EUR) und Lufthansa (+ 2,48 Prozent auf 9,44 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Bechtle (-2,11 Prozent auf 37,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,39 Prozent auf 63,75 EUR), TAG Immobilien (-1,37 Prozent auf 14,43 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,93 Prozent auf 21,25 EUR) und CTS Eventim (-0,51 Prozent auf 68,65 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 920 799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,711 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

