Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent höher bei 31 674,31 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357,560 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,849 Prozent auf 31 784,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 516,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 617,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 007,56 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 4,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 642,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, notierte der MDAX bei 30 052,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 536,47 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 13,79 Prozent auf 91,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,64 Prozent auf 168,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,58 Prozent auf 40,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,50 Prozent auf 80,60 EUR) und Nordex (+ 5,23 Prozent auf 42,64 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-5,36 Prozent auf 74,46 EUR), RENK (-4,42 Prozent auf 43,75 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,36 Prozent auf 86,70 EUR), Porsche vz (-1,63 Prozent auf 45,38 EUR) und TUI (-1,50 Prozent auf 6,94 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 330 988 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,592 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at