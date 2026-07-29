MBB Aktie
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
|Index-Performance im Blick
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29.07.2026 12:26:40
Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX
Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,07 Prozent aufwärts auf 18 548,36 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 88,633 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,208 Prozent höher bei 18 390,70 Punkten in den Handel, nach 18 352,55 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 390,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 565,05 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,27 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 927,03 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Wert von 17 641,57 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Wert von 17 777,87 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,87 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Shelly (+ 12,22 Prozent auf 65,20 EUR), SMA Solar (+ 9,97 Prozent auf 54,70 EUR), Stabilus SE (+ 6,37 Prozent auf 14,36 EUR), Ströer SE (+ 6,13 Prozent auf 39,84 EUR) und MLP SE (+ 5,35 Prozent auf 7,88 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Medios (-11,11 Prozent auf 10,88 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,27 Prozent auf 53,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,35 Prozent auf 66,55 EUR), PVA TePla (-2,11 Prozent auf 32,52 EUR) und MBB SE (-1,46 Prozent auf 188,60 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 1 340 794 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,583 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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