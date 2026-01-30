Alzchem Group Aktie
Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX
Schlussendlich legte der SDAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 18 035,34 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 97,911 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,179 Prozent auf 18 020,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 987,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 131,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 940,62 Punkten verzeichnete.
SDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,40 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 174,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der SDAX auf 16 855,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 602,55 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,92 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 11,92 Prozent auf 26,66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,05 Prozent auf 49,78 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,07 Prozent auf 115,40 EUR), ATOSS Software (+ 3,83 Prozent auf 97,50 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,83 Prozent auf 5,06 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Schaeffler (-7,04 Prozent auf 9,98 EUR), grenke (-2,17 Prozent auf 14,40 EUR), HelloFresh (-2,08 Prozent auf 5,56 EUR), PATRIZIA SE (-2,06 Prozent auf 8,54 EUR) und Alzchem Group (-1,78 Prozent auf 154,60 EUR) unter Druck.
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 316 788 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,583 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Analysen zu Alzchem Group AG
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
